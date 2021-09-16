Баженов считает, что новый закон поможет вернуть похищенные средства пенсионерам

Фото: Максим Манюров
Российский тележурналист и лидер общественной организации Тимофей Баженов считает, что новый законопроект, подготовленный Минфином, поможет вернуть пенсионерам похищенные мошенниками средства.
"Я неоднократно заявлял о необходимости внесения изменений в законодательство, которое будет защищать население от телефонных и кибермошенников. Я рад, что мой голос и голос миллионов россиян был услышан", – отметил журналист.
По его словам, злоумышленники ловко пользуются приемами социального инжиниринга, поэтому то, что они стали жертвой кибермошенников, граждане понимают только тогда, когда с их счетов уже были похищены средства.
Новый законопроект предполагает блокировку счетов злоумышленников на 25 дней. Это нужно для того, что похищенные деньги не разошлись по другим счетам. Мера поможет вернуть средства в полном объеме.
Ранее Баженов рассказал о новом виде мошенничества, когда преступники рассылают письма от имени портала госуслуг с уведомлением об откреплении от поликлиники. Он предупредил, что при переходе по предлагаемой ссылке появляется сайт-клон портала госуслуг. При введении личные данные попадают в руки преступников.
Тимофей Баженов предложил ужесточить ответственность за кибермошенничество
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