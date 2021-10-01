В МВД РФ предупредили о мошенниках в период переписи населения

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МВД РФ предупредило о мошенниках, которые могут приходить к гражданам под видом волонтеров всероссийской переписи населения. В полиции напомнили, что перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября. На отдельных территориях она продлится до 20 декабря.

"Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками. Переписчиков легко узнать – специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой всероссийской переписи населения", – говорится в сообщении на сайте министерства.

В МВД рассказали, что перед началом опроса переписчик должен представиться и показать удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Он должен также сообщить жильцам, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с законодательством.

"При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется", – подчеркнули в пресс-службе МВД.

Если переписчик не застал никого дома, тогда он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи, адресах ближайших участков и возможности самостоятельно заполнить листы на госуслугах. Их не интересуют паспортные данные или принадлежность жилища.

"За участие в переписи с граждан не взимаются денежные средства, а волонтер не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги", – заключили в МВД.

Полицейские напомнили, что при сомнениях необходимо звонить по телефонам 102 и 112.

Ранее о мошенниках предупредил ЦБ. В Банке России рассказали, что мошенники могут ходить по домам и предлагать обменять старые банкноты на новые.