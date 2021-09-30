ФНС предупредила о мошенниках, рассылающих гражданам сообщения от ее имени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Федеральная налоговая служба сообщила о мошенниках, которые от ее имени присылают на электронную почту сообщения о необходимости предоставить документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Люди начали получать подозрительные сообщения 29 сентября.
"Неизвестные от имени ФНС России рассылают сообщения на адреса корпоративной почты о том, что необходимо предоставить документы. Текст электронного письма составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл", – подчеркнули в ведомстве.
При этом в ФНС отметили, что не имеют отношения к данным письмам. В ведомстве подчеркнули, что не рассылают уведомления о налогах на электронную почту.
Ранее сообщалось, что ФНС поможет гражданам разобраться в налоговых уведомлениях. Они направляются владельцам земельных участков, объектов капитального строительства и транспортных средств за период владения в течение 2020 года.
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