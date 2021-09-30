Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

30 сентября, 19:06

ФНС предупредила о мошенниках, рассылающих гражданам сообщения от ее имени

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная налоговая служба сообщила о мошенниках, которые от ее имени присылают на электронную почту сообщения о необходимости предоставить документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Люди начали получать подозрительные сообщения 29 сентября.

"Неизвестные от имени ФНС России рассылают сообщения на адреса корпоративной почты о том, что необходимо предоставить документы. Текст электронного письма составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл", – подчеркнули в ведомстве.

При этом в ФНС отметили, что не имеют отношения к данным письмам. В ведомстве подчеркнули, что не рассылают уведомления о налогах на электронную почту.

Ранее сообщалось, что ФНС поможет гражданам разобраться в налоговых уведомлениях. Они направляются владельцам земельных участков, объектов капитального строительства и транспортных средств за период владения в течение 2020 года.

Россиянам предложат заплатить три налога раньше установленного срока – СМИ

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать