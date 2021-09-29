ФНС разъяснила, кому придется отчитываться о переводах с иностранных электронных кошельков

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С 1 октября российские граждане и бизнес обязаны отчитываться о денежных переводах с иностранных электронных кошельков перед налоговой службой, если общая сумма переводов по ним за год превысит 600 тысяч рублей. Об этом сообщается в разъяснении Федеральной налоговой службы.
"Направлять отчет необходимо, если соблюдены два условия: электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета; в течение календарного года на баланс электронных средств платежа начислена сумма более 600 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
В ФНС рекомендуют внимательно прочитать пользовательское соглашение, чтобы определить, является ли используемое средство расчета электронным кошельком. Если по соглашению пополняемый баланс учетной записи пользователя может использоваться только для приобретения услуг или товаров у иностранного онлайн-сервиса, то отчет сдавать не нужно.
В службе пояснили, что отчет необходим, если налогоплательщик расплачивается в интернет-магазинах с помощью иностранного электронного средства платежа и если за год сумма покупок превысит 600 тысяч рублей.
Физические лица должны будут представить первые отчеты до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям первый отчет за третий квартал текущего года необходимо будет представить до 31 октября 2021 года.
Ранее Госдума приняла законопроект, по которому за непредставление или несвоевременное представление налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки налагается штраф.
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