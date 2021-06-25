В Госдуме заявили, что домашние животные никогда не будут облагаться отдельным налогом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам никогда не придется платить отдельный налог за своих питомцев. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире телеканала "Россия 1".

"Я сразу бы хотел прекратить все разговоры на эту тему, потому что в нашей стране особое отношение к животным. У нас 83% граждан считают своих питомцев членами семьи, а членов семьи налогами не облагают", – сказал Бурматов.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды не раз замечал, что любые попытки ввести налоги на содержание питомцев значительно увеличат количество бездомных животных.

Ранее в Госдуме предложили запретить самовыгул животных.

