В столичных ветклиниках пройдет акция на УЗИ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В государственных ветклиниках столицы с 1 июня по 31 июля можно будет сделать УЗИ домашнему питомцу по акции.
УЗИ трех систем органов будет стоить по цене одного. Проверить органы пищеварения, мочевыделительной и репродуктивной системы можно будет за 981 рубль.
Ветеринары подчеркивают, что ультразвуковая диагностика безопасна и безболезненна для животного. Она занимает около 40 минут, при этом исследование позволит дать развернутую информацию о текущем состоянии здоровья животного.
Начальник Центра лучевой диагностики и биотерапии станции по борьбе с болезнями животных САО Дмитрий Кузнецов пояснил, что УЗИ позволяет своевременно предотвратить болезни почек, печени и желудочно-кишечного тракта.
"Даже если вам кажется, что домашнее животное совершенно здорово, проводить такую комплексную диагностику стоит хотя бы раз в год, поскольку многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно", – отметил Кузнецов.
Записаться на прием к ветеринарному врачу можно на портале госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону 8 (495) 612-04-25.
Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил лицензировать ветеринарную деятельность. Депутат выразил мнение, что ветеринарные клиники должны лицензироваться, поскольку они имеют дело с живыми существами.
Также Бурматов предложил инициативу, которая касается специфики лечения животных. В частности, если исчерпан перечень ветеринарных препаратов, парламентарий предлагает разрешить использовать препараты из медицинского перечня.
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