В столичных ветклиниках пройдет акция на УЗИ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В государственных ветклиниках столицы с 1 июня по 31 июля можно будет сделать УЗИ домашнему питомцу по акции.

УЗИ трех систем органов будет стоить по цене одного. Проверить органы пищеварения, мочевыделительной и репродуктивной системы можно будет за 981 рубль.

Ветеринары подчеркивают, что ультразвуковая диагностика безопасна и безболезненна для животного. Она занимает около 40 минут, при этом исследование позволит дать развернутую информацию о текущем состоянии здоровья животного.

Начальник Центра лучевой диагностики и биотерапии станции по борьбе с болезнями животных САО Дмитрий Кузнецов пояснил, что УЗИ позволяет своевременно предотвратить болезни почек, печени и желудочно-кишечного тракта.

"Даже если вам кажется, что домашнее животное совершенно здорово, проводить такую комплексную диагностику стоит хотя бы раз в год, поскольку многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно", – отметил Кузнецов.

Записаться на прием к ветеринарному врачу можно на портале госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону 8 (495) 612-04-25.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил лицензировать ветеринарную деятельность. Депутат выразил мнение, что ветеринарные клиники должны лицензироваться, поскольку они имеют дело с живыми существами.

Также Бурматов предложил инициативу, которая касается специфики лечения животных. В частности, если исчерпан перечень ветеринарных препаратов, парламентарий предлагает разрешить использовать препараты из медицинского перечня.

