В ГД подготовили законопроект о налоге на роскошь

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Фракция "Справедливая Россия" подготовила законопроект, согласно которому с 2022 года будет введен налог на роскошь. Об этом сообщается на сайте партии.
"За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами", – приводятся в сообщении пресс-службы слова лидера фракции Сергея Миронова.
Он отметил, что три года назад в Москве было продано элитного жилья на 77 миллиардов рублей, в 2019 году продажи увеличились до 102 миллиардов рублей, а в 2020-м – на 122 миллиарда рублей.
"В первом квартале нынешнего года опять рекорд. За три месяца дорогой недвижимости в Москве продано на 50 миллиардов рублей", – отметил Миронов.
Он выразил мнение, что налог должны платить организации, ИП, а также физлица.
При этом в законопроекте есть исключения. Уточняется, что налогом не будут облагаться земли сельхозназначения, строительная и сельскохозяйственная техника, недвижимость, используемая организациями и ИП для основного вида деятельности.
"Справедливая Россия" предлагает ввести налог на жилье и земельные участки стоимостью от 50 миллионов рублей, автомобили дороже 8 миллионов рублей, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, стоимость которых превышает 15 миллионов рублей.
Как стало известно ранее, в 2021 году количество моделей автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, увеличилось на 87 моделей. В категории автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей прибавилось три модели, от 5 до 10 миллионов рублей – 34, от 10 до 15 миллионов рублей – 31.
Перечень составляется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска. В перечень легковых машин, облагаемых налогом на роскошь, включены автомобили таких брендов как Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA и Land Rover.
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