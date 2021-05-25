ГД одобрила штрафы за умалчивание о переводах через иностранные кошельки

Фото: depositphotos/peus
Госдума во втором чтении приняла законопроект, по которому за непредставление или несвоевременное представление налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки налагается штраф.
Новые законодательные требования могут стать действительны с 1 октября. В конце 2020 года депутаты приняли закон об обязанности резидентов информировать налоговые органы о переводах с использованием иностранных электронных кошельков.
Новая норма подразумевает, что за непредоставление отчета граждане, должностные лица и юридические лица должны будут оплатить штраф в размере от 20 до 40% от зачисленной на электронный сервис суммы.
Штраф также предусмотрен за несоблюдение порядка предоставления отчетов. Для граждан сумма взыскания составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей. Возможно взыскание и за повторное нарушение, в этом случае сумма штрафа вырастет.
Определенная категория взысканий предусмотрена за задержку представления отчета не более чем 10 дней. В случае если задержка составит 11–30 дней, суммы также вырастут. Наибольшие штрафы одобрены в случаях задержки более чем на 30 дней.
В начале мая в Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь. Применять данную норму планируется с 2022 года. Предполагается, что дополнительное налогообложение применят к участкам, а также к транспортным средствам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: