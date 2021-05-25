ГД одобрила штрафы за умалчивание о переводах через иностранные кошельки

Фото: depositphotos/peus

Госдума во втором чтении приняла законопроект, по которому за непредставление или несвоевременное представление налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки налагается штраф.

Новые законодательные требования могут стать действительны с 1 октября. В конце 2020 года депутаты приняли закон об обязанности резидентов информировать налоговые органы о переводах с использованием иностранных электронных кошельков.

Новая норма подразумевает, что за непредоставление отчета граждане, должностные лица и юридические лица должны будут оплатить штраф в размере от 20 до 40% от зачисленной на электронный сервис суммы.

Штраф также предусмотрен за несоблюдение порядка предоставления отчетов. Для граждан сумма взыскания составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей. Возможно взыскание и за повторное нарушение, в этом случае сумма штрафа вырастет.

Определенная категория взысканий предусмотрена за задержку представления отчета не более чем 10 дней. В случае если задержка составит 11–30 дней, суммы также вырастут. Наибольшие штрафы одобрены в случаях задержки более чем на 30 дней.

В начале мая в Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь. Применять данную норму планируется с 2022 года. Предполагается, что дополнительное налогообложение применят к участкам, а также к транспортным средствам.