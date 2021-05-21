Депутат Мосгордумы Николаева и эксперт ОНФ Буцкая рассказали москвичам о налоговых вычетах

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Депутат Мосгордумы, руководитель депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева и приглашенный эксперт Общероссийского народного фронта, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая провели онлайн-занятие, которое было посвящено налоговым вычетам для граждан. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам Николаевой, налоговый вычет является сокращением налогооблагаемой базы по НДФЛ.

"Например, вы получили зарплату 50 тысяч рублей. С этих денег вы должны заплатить налог 13%, то есть 6,5 тысячи рублей. Но вы потратили 10 тысяч рублей на платные медицинские услуги или лекарства. Это значит, что вы имеете право на вычет в этом размере. Таким образом, ваша налогооблагаемая база снижается на 10 тысяч рублей и составляет 40 тысяч рублей. А налог, соответственно, снижается на 13% от этих 10 тысяч рублей, то есть вы получите обратно 1,3 тысячи рублей", – рассказала депутат.

Парламентарий также добавила, что обычно эта тема вызывает много вопросов. Так, большая часть россиян не платят налог на доходы физических лиц самостоятельно, поэтому знатоков налогового законодательства немного. Тем не менее разобраться в этой тематике стоит, уточнила Николаева.

В свою очередь, Татьяна Буцкая рассказала о налоговых вычетах на детей как части социального пакета, который предназначен для поддержки материнства и детства в столице.

"Каждый, кто имеет детей до 18 лет, а если они студенты, то до 24 лет, имеет право на так называемый стандартный налоговый вычет. Да, его размер сам по себе невелик, но в сочетании с социальными вычетами на медицину и образование, с другими выплатами и мерами поддержки помощь государства семьям с детьми становится достаточно ощутимой", – отметила Буцкая.

Ранее в РФ упростили правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплаты процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС).

Необходимые для этого данные ФНС будет получать непосредственно от банков, которые будут принимать участие в этом в добровольном порядке. Список таких банков будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.