Депутат МГД: граждане могут получить от государства некий кешбэк в виде налогового вычета

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россияне могут вернуть 13% средств, которые они потратили на образование, медицинские услуги, покупку недвижимости и благотворительность. Об этом в беседе с Агентством "Москва" напомнил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.
"Фактически мы имеем право получать некий кешбэк, скидку – только не от магазина, а от государства. Этим нужно пользоваться", – заметил депутат.
По словам Головченко, право на налоговые вычеты имеет каждый, кто работает официально и платит налог на доход физических лиц. Для этого достаточно взять справку 3-НДФЛ с места работы и предоставить ее налоговой инспекции вместе с документом, подтверждающим траты (например, договором на оказание услуг).
Парламентарий также напомнил о существовании предельного размера трат, с которого можно получить налоговый вычет. Так, с покупки квартиры можно вернуть 13% от суммы в два миллиона рублей, а с трат на образование – только от 50 тысяч рублей.
В начале апреля президент России подписал законопроект, который вводит вычет по НДФЛ за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Он позволит россиянам вернуть до 15,6 тысячи рублей, потраченных за год на занятия спортом и фитнесом.
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