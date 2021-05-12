Депутат МГД: граждане могут получить от государства некий кешбэк в виде налогового вычета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне могут вернуть 13% средств, которые они потратили на образование, медицинские услуги, покупку недвижимости и благотворительность. Об этом в беседе с Агентством "Москва" напомнил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

"Фактически мы имеем право получать некий кешбэк, скидку – только не от магазина, а от государства. Этим нужно пользоваться", – заметил депутат.

По словам Головченко, право на налоговые вычеты имеет каждый, кто работает официально и платит налог на доход физических лиц. Для этого достаточно взять справку 3-НДФЛ с места работы и предоставить ее налоговой инспекции вместе с документом, подтверждающим траты (например, договором на оказание услуг).

Парламентарий также напомнил о существовании предельного размера трат, с которого можно получить налоговый вычет. Так, с покупки квартиры можно вернуть 13% от суммы в два миллиона рублей, а с трат на образование – только от 50 тысяч рублей.

В начале апреля президент России подписал законопроект, который вводит вычет по НДФЛ за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Он позволит россиянам вернуть до 15,6 тысячи рублей, потраченных за год на занятия спортом и фитнесом.

