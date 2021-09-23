ФНС начала рассылать россиянам налоговые уведомления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) начала рассылку россиянам налоговых уведомлений, которая проводится каждый год. Они будут включать в себя оповещения для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Как сообщается, всего будет направлено 67,1 миллиона уведомлений, из них 22,5 миллиона – в электронной форме.

По данным ФНС, общий объем начислений налогов равен 299,2 миллиарда рублей, что на 2% больше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что ФНС планирует ввести единый налоговый вычет для всех налогов, сборов и страховых взносов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В службе отметили, что такая мера позволит одним поручением оплатить все налоги, совершить авансовые платежи и погасить задолженности.