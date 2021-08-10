В ФНС рассказали о плюсах единого налогового платежа для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует ввести единый налоговый вычет для всех налогов, сборов и страховых взносов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает РБК.

В службе отметили, что такая мера позволит одним поручением оплатить все недоимки, налоги, совершить авансовые платежи и погасить задолженности.

К плюсам такой системы в ФНС отнесли удобство уплаты налогов, исключение ошибок при заполнении документов, взаимоучет долгов и переплат, а также сервисы для бизнеса в режиме реального времени.

Кроме того, в ведомстве отметили, что внедрение единого налогового счета снизит нагрузку на государственные налоговые системы. По предварительным подсчетам, количество платежей может сократиться в три раза, лицевых счетов – в 4,5 раза, а число транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства – на 135 тысяч.

Ранее стало известно, что ФНС РФ представила план нововведений ведомства на 2021 год. Так, в ФНС планируют продолжить развитие реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, который появился в 2020 году. С новыми функциями меры поддержки смогут регулярно корректировать.

Кроме того, ведомство рассчитывает обеспечить автоматическую передачу данных налоговой в другие госорганы – например, так можно будет пересылать информацию онлайн-касс о продажах продуктов.

