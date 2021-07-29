ФНС может получить право блокировать активы бизнеса при проверке – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Налоговые органы могут получить право оперативно блокировать активы бизнеса, не дожидаясь окончания проверки, сообщает газета "Ведомости".

В материале говорится, что министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС) дорабатывают меры, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Как рассказал газете представитель Минфина, прорабатывается вопрос предоставления права налоговым органам фиксации имущества, которое проверяется на предмет уклонения от уплаты налогов.

Отмечается, что предварительные меры будут вводить при наличии признаков ухода от налогов.

В настоящее время налоговые органы могут устанавливать обеспечительные меры только после решения о привлечении к ответственности, а также в случае несдачи налогоплательщиком отчетности, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022–2024 годы.

Это может коснуться налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизов, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также так называемого налога для богатых: речь идет о введении новых сборов, повышении старых, корректировке самой системы их уплаты.