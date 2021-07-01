Россиян обязали информировать ФНС о переводе денег через иностранные кошельки

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С 1 июля 2021 года в России вступает в силу закон, по которому граждане обязаны представлять налоговым органам отчет о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Документ изменяет положения закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Согласно его прежней редакции, россияне обязывались ежегодно отчитываться о денежных операциях общим объемом свыше 600 тысяч рублей лишь по зарубежным банковским счетам.

Теперь эта норма распространяется и на электронные кошельки.

Ранее Госдума приняла законопроект, по которому за непредставление или несвоевременное представление налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки налагается штраф.

