ФНС поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Федеральная налоговая служба запустила на своем новую промостраницу. С ее помощью россияне смогут разобраться в налоговых уведомлениях, сообщается на сайте ведомства.
Налогоплательщики смогут узнать, что такое налоговое уведомление и как его исполнить, почему изменились налоги на имущество, как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении, и другое.
Граждане получат уведомления до конца октября.
"По желанию гражданина указанное уведомление можно дополнительно получить, обратившись с заявлением в любую налоговую инспекцию, обслуживающую физлиц, или в МФЦ, предоставляющий данную услугу", – говорится в сообщении.
Уведомления направляются владельцам земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств за период владения в течение 2020 года.
Оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги россияне должны не позднее 1 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что в России подготовили законопроект о переносе с декабря на сентябрь сроков уплаты транспортного, имущественного и земельного налогов. Госдума планирует рассмотреть данный проект закона в октябре.
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