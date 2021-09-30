ФНС поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная налоговая служба запустила на своем новую промостраницу. С ее помощью россияне смогут разобраться в налоговых уведомлениях, сообщается на сайте ведомства.

Налогоплательщики смогут узнать, что такое налоговое уведомление и как его исполнить, почему изменились налоги на имущество, как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении, и другое.

Граждане получат уведомления до конца октября.

"По желанию гражданина указанное уведомление можно дополнительно получить, обратившись с заявлением в любую налоговую инспекцию, обслуживающую физлиц, или в МФЦ, предоставляющий данную услугу", – говорится в сообщении.

Уведомления направляются владельцам земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств за период владения в течение 2020 года.

Оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги россияне должны не позднее 1 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что в России подготовили законопроект о переносе с декабря на сентябрь сроков уплаты транспортного, имущественного и земельного налогов. Госдума планирует рассмотреть данный проект закона в октябре.