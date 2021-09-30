Россиянам предложат заплатить три налога раньше установленного срока – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России подготовили законопроект о переносе с декабря на сентябрь сроков уплаты транспортного, имущественного и земельного налогов. Об этом со ссылкой на документ сообщает газета "Известия".
Инициатива принадлежит депутатам законодательного собрания Владимирской области от "Единой России". Госдума планирует рассмотреть данный проект закона в октябре, эту информацию изданию подтвердили в комитете по бюджету и налогам.
В пояснительной записке сказано, что установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для физических лиц отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов.
По словам парламентариев, из-за этого происходит неравномерная наполняемость бюджетов субъектов РФ.
Ранее сообщалось, что с 1 октября российские граждане и бизнес обязаны отчитываться о денежных переводах с иностранных электронных кошельков перед налоговой службой, если общая сумма переводов по ним за год превысит 600 тысяч рублей.
В ФНС предупредили, что следует внимательно прочитать пользовательское соглашение, чтобы определить, является ли используемое средство расчета электронным кошельком. Если по соглашению пополняемый баланс учетной записи пользователя может использоваться только для приобретения услуг или товаров у иностранного онлайн-сервиса, то отчет сдавать не нужно.
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