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Москва 24

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Общество

15:22

Эксперт назвал способы защиты от нового мошенничества через Apple и Google Pay

общество

Фото: depositphotos/sharafmaksumov

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман объяснил, как защититься от мошеннических действий с Apple и Google Pay, сообщает газета "Известия".

Специалист прокомментировал ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что злоумышленники предлагают привязывать их же карты к мобильным приложениям для платежей на смартфонах жертв. Такие действия мошенники объясняют "защитой" денежных средств.

"Если вас просят совершить несвойственные при обычном общении с банком действия, это всегда повод насторожиться. Тем более если речь идет о счетах, картах и других трансакциях с третьими лицами", – заявил Шерман.

В случае каких-либо проблем с картами или попыток их взлома банк может заблокировать платежное средство. По словам эксперта, сложные схемы для этого не требуются.

Марк Шерман дополнительно предостерег от разговоров с мошенниками. Он объяснил, что злоумышленники имеют множество сценариев развития беседы и могут получить личные данные.

Ранее эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов заявил Москве 24, что за последние несколько лет способы сетевого мошенничества стали очень разнообразными. Злоумышленники применяют фишинг, фальшивые опросы, методы социальной инженерии и технический взлом.

"Специальный репортаж": "мобильный развод"

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