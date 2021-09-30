Россиян предупредили о новом способе мошенничества через Apple и Google Pay

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Мошенники начали убеждать россиян привязывать карты злоумышленников к своим мобильным приложениям для платежей – Apple или Google Pay. Об этом сообщает газета "Известия".

Преступники делают это под предлогом того, что деньги клиента пытаются украсть, поэтому их нужно зачислить на якобы безопасную карту.

Средства перечисляются мошенникам, когда жертва использует банкомат с NFC-считывателем, где не нужно предъявлять пластиковую карту, а достаточно просто приложить телефон с установленным Pay-сервисом.

Средства попадают на вполне реальные банковские карты, деньги с которых злоумышленники могут снять в банкомате.

Как рассказали представители крупнейших российских банков, данная схема мошенничества относительно новая, однако количество таких кейсов растет с июня этого года.

Ранее сообщалось, что мошенники снова начали создавать огромное количество сайтов-клонов известных торговых сетей, чтобы проводить среди россиян фальшивые розыгрыши.

Для получения выигрыша потенциальной жертве предлагается отправить ссылку на сайт-клон своим знакомым. Пользователю также могут предложить ввести данные банковской карты и код из СМС-оповещения. После этого злоумышленники смогут получить доступ к личному кабинету онлайн-банка.