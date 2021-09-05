Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с кешбэком

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Мошенники начали звонить россиянам, предлагая срочно забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Как не стать жертвой таких злоумышленников рассказал заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Лебедев.
По его словам, после звонка мошенники требуют сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил, например, комиссию.
"Мошенники звонят, предлагают различные услуги, например, кешбэк, а потом просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то еще. В результате они получают возможность оплатить его картой другие суммы", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Он также подчеркнул, что из банка никогда не будут звонить и говорить, что на карте есть какой-либо кешбэк, такие приемы используют только мошенники.
Эксперт добавил, что с теми или иными предложениями по поводу использования кешбэка к клиентам банков в большинстве случаев обращаются именно мошенники.
"Надо проявлять бдительность, ни в коем случае не надо вестись на эти предложения и передавать свои данные, персональные коды, не убедившись, что вам звонит действительно официальный представитель банка или компании", – добавил Лебедев.
Ранее директор по развитию бизнеса ESET Алексей Новиков назвал уловки мошенников для оформления кредитов на россиян.
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