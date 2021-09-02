Минфин рассказал об идее возврата денег жертвам мошенников

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Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что в Минфине РФ работают над механизмом, упрощающим взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов для возвращения денег жертвам мошенников, сообщает РИА Новости.

По его словам, Банку России и МВД хотят на законодательном уровне дать возможность оперативно реагировать на информацию о мошенничестве, а также в короткие сроки получать решение суда по блокировке дальнейших действий.

"Потому что сейчас человек после того, как его обманули, идет в полицию, пишет заявление, там возбуждают уголовное дело, и на расследование уходит несколько месяцев, а деньги тем временем уже давным-давно в офшорах или просто обналичены", – пояснил он.

В период пандемии коронавируса количество успешно совершенных мошеннических операций увеличилось на 60%. Самой уязвимой категорией обманутых граждан стали пожилые люди. Как отмечал Баженов, от действий онлайн-преступников не защищают даже кнопочные телефоны: часто жертвы сами сообщают конфиденциальные данные злоумышленникам.

