Баженов назвал кнопочные телефоны бесполезными для защиты от мошенников

Фото: Максим Манюров

Тележурналист Тимофей Баженов заявил, что за последние шесть месяцев в России существенно выросли продажи старых телефонов.

По его словам, кнопочные аппараты не уберегут покупателей от действий онлайн-преступников.

"Кнопочный телефон не дает гарантию защиты от кибермошенников. Даже если такое устройство не имеет доступа к интернету, в основной массе случаев владельцы банковских карт сами выдают злоумышленникам конфиденциальную информацию", – отметил журналист.

Он добавил, что 80% успешных атак мошенники осуществляют с помощью приемов социальной инженерии.

"Обезопасить может только предельная осторожность при контактах с незнакомцами, которые звонят из "банков", "отделений полиции", "служб безопасности". Никаким "майорам" и "старшим специалистам" нельзя ничего сообщать о себе. Тем более нельзя предоставлять никаких банковских данных", – предостерег Баженов.

Тележурналист подчеркнул, что настоящим преимуществом кнопочных телефонов можно считать отсутствие операционной системы. Это значит, что на аппарат невозможно установить банковское приложение, а значит, и подвернуться взлому.

Лидер общественного движения призвал россиян соблюдать правила безопасности при ежедневном использовании смартфонов. Во-первых, необходимо установить антивирус, который предупредит скачивание вредоносных программ на телефон. Во-вторых, надо быть крайне внимательными при установке любых приложений и программ, особенно из непроверенных источников. В третьих, ни в коем случае нельзя переходить по опасным ссылкам, которые рассылаются через электронную почту или мессенджеры, заключил Баженов.

Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев назвал главные схемы, которыми пользуются кибермошенники.

По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой. Злоумышленники пытаются получить у своей жертвы персональные данные или уговорить перевести средства.

