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Общество

09:22

Мошенники начали грозить россиянам снижением пенсии из-за долгов

общество безопасность

Фото: depositphotos/mars58

Пожилые россияне стали получать звонки от злоумышленников, притворяющихся сотрудниками Пенсионного фонда России и сообщающих о сокращении пенсии, если человек якобы не погасит задолженность по специальному счету. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказали в силовых структурах, в таких случаях доверчивый пенсионер переведет деньги не в ПФР, а мошенникам.

По словам юристов, размер выплат действительно может быть уменьшен, если их часть будет перечисляться в счет какой-либо задолженности. Порядка миллиона пенсионеров попали в базу судебных приставов из-за долгов по кредитам.

В Госдуме предлагают в случае незаконного перечисления средств россиян в другие страховые компании обязать негосударственные страховые фонды восстанавливать их. Уже в октябре законопроект может быть принят. Возвращать суммы пенсионных накоплений НПФ будут с 2022 года. Сейчас же восстановить накопительную пенсию можно через суд.

В период пандемии коронавируса количество успешно совершенных мошеннических операций увеличилось на 60%. Самой уязвимой категорией обманутых граждан стали пожилые люди. Как отмечал Баженов, от действий онлайн-преступников не защищают даже кнопочные телефоны: часто жертвы сами сообщают конфиденциальные данные злоумышленникам.

"Московский патруль": задержаны мошенники, оформившие займ с помощью чужих документов

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