В Госдуме допустили возможное ужесточение наказания за мошенничество в отношении пожилых

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В Госдуме допускают возможность ужесточения наказания за мошенничество в отношении пенсионеров. Об этом Агентству "Москва" сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
"Судебная практика должна идти по этому пути. Не знаю, надо ли это закреплять в законодательстве. Но то, что наказание должно быть более тяжелым для тех, кто обманывает пожилых людей, – это безусловно. Они более беззащитны, больше склонны верить другим людям, поэтому это совершенно справедливо", – сказал Емельянов.
Признать обман пенсионеров тяжким преступлением предложил тележурналист и общественник Тимофей Баженов.
В период пандемии коронавируса количество успешно совершенных мошеннических операций увеличилось на 60%. Самой уязвимой категорией обманутых граждан стали пожилые люди. Как отмечал Баженов, от действий онлайн-преступников не защищают даже кнопочные телефоны: часто жертвы сами сообщают конфиденциальные данные злоумышленникам.
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