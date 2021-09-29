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Общество

18:06

Россияне рассказали о своем отношении к хакерам

общество технологии

Фото: depositphotos/OleGunnar

20% жителей России хотели бы стать хакерами. Больше всего такая работа интересует молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, а также мужчин: 23% опрошенных против 16% среди женщин. Это следует из исследования компании ESET, специализирующейся на разработке антивирусного ПО, сообщает РИА Новости.

"По большей части негативное отношение к хакерам – следствие информационного шума в новостях после громких взломов... <...> Но хакингом занимаются и добропорядочные программисты. <...> Они ищут уязвимости в компьютерных системах и помогают в их отладке", – объяснил глава департамента корпоративного бизнеса компании Антон Пономарев.

Исследование также показывает, что большинство респондентов хорошо представляют, чем занимаются хакеры. Таких оказалось 84%. Только 1% опрошенных не догадывается, в чем заключается их работа. При этом 85% думают, что хакеры взламывают сайты, 75% полагают, что они крадут чужие данные, еще 61% ответили, что хакеры выводят из строя программы и технику.

Несмотря на то что большинство россиян (54%) считают хакеров обманщиками и мошенниками, многие (47%) все же уверены, что они могут приносить пользу и быть честными людьми.

В исследовании приняли участие свыше тысячи граждан из российских городов-миллионников.

Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование, в ходе которого выяснилось, что 49% опрошенных россиян считают IT самой перспективной сферой для построения карьеры. Еще 28% опрошенных выбрали в качестве потенциально успешных отраслей робототехнику и разработки в области искусственного интеллекта. Далее в рейтинге идут строительство, нанотехнологии и медицина.

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