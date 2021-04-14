Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне преимущественно считают самой перспективной областью для построения карьеры отрасль высоких технологий. Об этом свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру".

Всего в опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей портала.

"Почти половина опрошенных (49%) отметили, что самой перспективной сферой для карьеры является IT – это безусловный лидер среди всех предложенных отраслей для работы", – уточнили в компании.

Еще 28% опрошенных выбрали в качестве потенциально успешных отраслей робототехнику и разработки в области искусственного интеллекта.

К группе ответов-лидеров также добавились строительство (26%), нанотехнологии (25%) и медицина (24%). 22% жителей России считают перспективной госслужбу, 20% проголосовали за работу в областях логистики и транспорта, а также энергетики и добывающей промышленности.

В рамках исследования было отмечено, что мнения россиян о перспективности и интересности отраслей различаются. Самой интересной профессией граждане РФ назвали работу дизайнера. Кроме того, каждый пятый респондент выделил позиции журналиста и инженера.

По данным апрельского опроса портала Superjob, более трети россиян, получивших высшее образование, не трудоустроены по специальности. Такой ответ дали 38% респондентов из 3 500 человек, причем восемь лет назад этот показатель был равен 45%.

