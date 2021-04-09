Эксперты рассказали, как избежать профессионального выгорания

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Профессиональное выгорание характерно для специалистов не всех профессий, однако тем, кто столкнулся с проблемой, требуется комплексное лечение. О способах сохранить продуктивность и преодолеть выгорание рассказали опрошенные News.ru эксперты.

По данным социологов, половина россиян испытывает постоянное напряжение на работе, при этом многие выполняют задачи на автомате. Четверть задумывается о смене места работы или даже сферы деятельности.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович отметил, что синдрому психоэмоционального выгорания подвержены не все.

"Синдром психоэмоционального выгорания – это профзаболевание. Это четкая профессиональная привязка, относится она к людям так называемых помогающих специальностей: психологи, психиатры, врачи вообще, юристы, социальные работники и так далее", – сказал эксперт.

Он отметил, что выгорание характеризуется ухудшением сна, настроения и общего самочувствия. Нормализовать ментальное здоровье поможет только комплексное лечение.

Обеспечение комфортной рабочей среды для коллектива – задача начальства, убежден Федорович. При этом нормально организовывать в компании консультации со специалистами-психологами.

HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что все чаше в бюджете организаций появляется статья расходов на внештатного психотерапевта. Бюджетный вариант – обсуждение переживаний с коллегами. Однако это не должно превращаться в распускание сплетен.

Она отметила, что руководству стоит прислушиваться к мнению подчиненных. Это не значит, что все идеи должны быть приняты, однако люди должны иметь возможность высказать свои мысли.

Что касается работников, Лоикова рекомендует учиться переключаться на другие виды деятельности и иметь хобби.

Также к выгоранию может привести отсутствие разделения личной жизни от профессиональной, уверена эксперт. Особенно остро эта проблема проявляется на удаленке, когда домашние дела перемешиваются со служебными обязанностями.

"Важно переключаться и выстраивать границы. Никто не может работать в режиме постоянного напряжения", – сказала Лоикова, обращаясь в том числе к фанатичным карьеристам, которым тоже иногда нужен отдых.

Ранее сообщалось, что компания LinkedIn отправила работников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием. В отпуск ушла большая часть из 15,9 тысячи работников.