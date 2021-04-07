Эксперты перечислили оказавшиеся под угрозой исчезновения профессии

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Эксперты рассказали, что из-за внедрения новых технологий под угрозой исчезновения оказался ряд строительных профессий.

Так, в долгосрочной перспективе невостребованными могут оказаться сварщики, арматурщики, штукатуры и маляры.

Как заявили РИА Новости в компании "Инград", качество литья бетона уже сейчас становится таким, что практически не требует большого объема штукатурных работ.

При этом для отделочных работ зачастую применяют специальные штукатурные машины.

Более того, крупные компании сейчас стараются внедрять такие дорогостоящие цифровые технологии, как лазерное сканирование и применение дронов.

Однако, по словам директора департамента реализации проектов компании "Сити – XXI век", большинство процессов на стройке пока еще требует "высококвалифицированного ручного труда".

В свою очередь, директор департамента девелопмента "А101" Павел Турков заметил, что в последнее время стали уделять внимание оптимизации, схожей с бережливым производством на предприятиях.

Ранее аналитики отметили, что в 2021 году наиболее востребованными на рынке труда станут медработники, специалисты IT области и представители массовых специальностей (водители, курьеры).