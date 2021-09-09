"Яндекс" отразил крупнейшую в истории Рунета DDoS-атаку

Фото: depositphotos/dedivan1923

Специалисты компании "Яндекс" отразили крупнейшую в истории Рунета кибератаку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 миллионов RPS – это самая крупная атака из известных за всю историю интернета. Но это лишь одна из множества атак, направленных не только на "Яндекс", но и на многие другие компании в мире", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что атаки продолжаются уже несколько недель, источником которых является новый ботнет (сеть компьютеров, которая управляется хакерами удаленно). О нем пока мало что известно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российская интернет-компания "Яндекс" подверглась крупнейшей в истории Рунета кибератаке. По информации источников в компании, атака на серверы "Яндекса" была осуществлена в прошедшие выходные.

Как сообщил другой источник, атака на серверы компании продолжалась и на текущей неделе. По его словам, по фактам случившегося проводится расследование.

