"Яндекс" отразил крупнейшую в истории Рунета DDoS-атаку

12:27
Фото: depositphotos/dedivan1923
Специалисты компании "Яндекс" отразили крупнейшую в истории Рунета кибератаку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 миллионов RPS – это самая крупная атака из известных за всю историю интернета. Но это лишь одна из множества атак, направленных не только на "Яндекс", но и на многие другие компании в мире", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что атаки продолжаются уже несколько недель, источником которых является новый ботнет (сеть компьютеров, которая управляется хакерами удаленно). О нем пока мало что известно.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российская интернет-компания "Яндекс" подверглась крупнейшей в истории Рунета кибератаке. По информации источников в компании, атака на серверы "Яндекса" была осуществлена в прошедшие выходные.
Как сообщил другой источник, атака на серверы компании продолжалась и на текущей неделе. По его словам, по фактам случившегося проводится расследование.
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