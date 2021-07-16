Сайт Минобороны РФ подвергся хакерской атаке

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Официальный сайт министерства обороны России подвергся хакерской атаке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны", – сказал собеседник агентства.
В настоящий момент сайт Минобороны не работает.
Последние крупные атаки на российские ресурсы были зафиксированы во время прямой линии с Владимиром Путиным. В ходе прямой линии организаторы не смогли наладить связь с жительницей Кузбасса, которая намеревалась рассказать о проблемах с ремонтом в детском садике-школе.