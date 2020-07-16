Хакеры атаковали сервис ознакомления с результатами ЕГЭ

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Хакеры атаковали сервис, где можно ознакомиться с результатами единого государственного экзамена (ЕГЭ). Атаку удалось отразить, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru) подвергся серьезной хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на пике мощность атаки составляла до 6 гигабайт в секунду. Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки были сохранены.

Ранее глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев сообщил, что организациям нужно обезопасить телефоны сотрудников, чтобы не допустить кибератак.

По данным Check Point, почти 30% предприятий сталкивались с кибератаками, вызванными угрозой безопасности мобильных устройств.