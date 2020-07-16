Эксперт рассказал о правилах кибербезопасности для социальных сетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов рассказал Москве 24, как безопасно пользоваться социальными сетями. По мнению специалиста, самое важное – это правильный пароль.

"В первую очередь установка правильного пароля. Он не должен быть коротким. В идеале это комбинация цифр и букв. Плюс еще такая проблема, когда пользователи устанавливают один и тот же пароль на нескольких своих ресурсах. Так делать не стоит. Если один такой аккаунт взломали, то фактически злоумышленник получает доступ ко всем аккаунтам. Поэтому если вы обнаружили, что ваш аккаунт взломан, а где-то еще у вас стоит аналогичный пароль, то лучше его сразу поменять", – советует Ульянов.

Он рассказал, что в социальных сетях довольно часто пользователи подвергаются действию мошенников, когда человеку приходит сообщение с просьбой перейти по ссылке. К подобным вещам, по словам эксперта, стоит относиться с особой осторожностью.

"Надо скептически к этому относиться. В 90% случаев это действуют мошенники. Эти ссылки ведут на мошеннические сайты. Например, вам скинул подозрительную ссылку ваш сосед, с которым вы общаетесь каждый день, или кто-то из близких. Обратите внимание на ошибки, на нестандартное построение фраз в сообщении. Можно переспросить какую-то личную информацию или перезвонить ему на телефон. Стоит перепроверить", – считает эксперт.

Ульянов подчеркнул, что не стоит пользоваться социальными сетями, своей электронной почтой в зоне общедоступных сетей Wi-Fi. Слишком велика вероятность утечки данных, считает он. Специалист советует выходить из своих аккаунтов в таком случае и закрывать приложения.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по информационной безопасности При подключении к общественному Wi-Fi лучше закрывать все социальные сети, почту, мобильный банк и так далее.

"Стоит использовать общедоступные сети только для того, чтобы посмотреть погоду или сориентироваться по карте. Не рекомендую заходить в электронную почту, мобильный банк. Социальная сеть – это еще меньшее из зол. А если взломают почту с доступом на другие ресурсы, интернет-магазины, платежные системы? Это небезопасно", – заявил Ульянов.

Он объяснил, что вкладки и приложения, открытые в фоновом режиме, при подключении к Сети начинают автоматически обмениваться данными с серверами. Таким образом и может произойти утечка, подчеркнул эксперт.

Ранее в Twitter подтвердили, что неизвестные хакеры устроили скоординированный взлом аккаунтов сервиса. В качестве объекта внедрения они выбрали сотрудников американской компании, у которых был доступ к внутренним системам и инструментам.

По данным службы поддержки, хакеры таким образом попытались взять под контроль аккаунты известных лиц и компаний и размещать сообщения от их лица.

Компания Twitter немедленно заблокировала эти учетные записи и удалила твиты, отправленные злоумышленниками. Кроме того, она временно ограничила функционал многих других аккаунтов, чтобы лучше понять картину произошедшего.