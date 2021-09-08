"Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке – СМИ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась крупнейшей в истории рунета кибератаке. Об этом пишет газета "Ведомости".

По информации высокопоставленного источника в компании, атака на серверы "Яндекса" была осуществлена в прошедшие выходные.

"Рекордный масштаб кибератаки был подтвержден американской компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с "Яндексом", – утверждается в материале.

Как сообщил другой источник, атака на серверы компании продолжается и на текущей неделе. По его словам, по фактам случившегося проводится расследование.

"Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны", – подчеркнул источник издания.

Как сообщается в материале газеты, официальный представитель "Яндекса" подтвердил факт кибератаки, но подробностей не привел. При этом он заверил, что попытка атаки не повлияла на работу сервисов, а данные пользователей не пострадали.

Ранее эксперты зафиксировали всплеск мошеннических атак на российские компании. Сообщалось, что с помощью переписок по электронной почте злоумышленники крадут у компаний деньги или документы.