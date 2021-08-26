Сервис по противодействию финансовому мошенничеству появился на госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервис по противодействию финансовому мошенничеству запустили на портале госуслуг. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

"Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций", – говорится в материалах Минфина РФ.

Как уточнил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков, введение нового сервиса на госуслугах является шагом в сторону изменения принципов продвижения финансовой грамотности. По его словам, новая система позволит оперативно связываться с людьми и вовремя предупреждать их о мошеннических схемах.

"Очень важно, чтобы граждане имели возможность оперативно и в удобном формате получать информацию о том, как противостоять мошенничеству. Госуслугами пользуется огромное число людей, мы рассчитываем, что новый раздел будет полезен и востребован", – отметил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

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