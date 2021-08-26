Сервис по противодействию финансовому мошенничеству появился на госуслугах

10:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сервис по противодействию финансовому мошенничеству запустили на портале госуслуг. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.
"Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций", – говорится в материалах Минфина РФ.
Как уточнил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков, введение нового сервиса на госуслугах является шагом в сторону изменения принципов продвижения финансовой грамотности. По его словам, новая система позволит оперативно связываться с людьми и вовремя предупреждать их о мошеннических схемах.
"Очень важно, чтобы граждане имели возможность оперативно и в удобном формате получать информацию о том, как противостоять мошенничеству. Госуслугами пользуется огромное число людей, мы рассчитываем, что новый раздел будет полезен и востребован", – отметил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.
Ранее эксперт рассказал, как защитить документы от кибератак. Вынужденный переход на удаленный формат работы, с которым в период пандемии столкнулись многие компании, увеличил популярность облачной передачи данных. Вместе с этим участились и случаи кибератак.
Эксперт порекомендовал использовать мессенджеры, предлагающие общение peer-to-peer. Это позволяет обходить внешние серверы при передаче данных, благодаря чему файлы не проходят через третьих лиц.
"Жизнь в большом городе": телефонные мошенники
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