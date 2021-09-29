Сбер начнет предупреждать о телефонном мошенничестве во время звонка

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Сбер разработал платформу, которая будет предупреждать абонентов о телефонном мошенничестве прямо во время звонка. Об этом заявил технический директор виртуального мобильного оператора "СберМобайл" Евгений Ситников.

По его словам, систему "Аура" они разработали и запустили вместе с компанией АБК.

"Это система, которая уведомляет абонента в момент разговора голосовым сообщением о возможном мошенничестве. При этом потенциальный мошенник не слышит это сообщение", – приводит слова Ситникова РИА Новости.

В настоящее время "Аура" доступна абонентам оператора "СберМобайл". Данную услугу уже можно подключить в приложении компании.

Ситников рассказал, что система анализирует звонки в реальном времени. Если искусственному интеллекту покажется странным звонок, то абонент услышит звуковое сообщение: "Внимание! Вероятно, данный звонок является мошенническим".

Решение о продолжении или прекращении разговора принимает сам абонент.

Ранее эксперты раскрыли схему мошенничества в социальной сети "ВКонтакте". Пользователям предлагали за определенную сумму сыграть в так называемую коробку с сюрпризом.