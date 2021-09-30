Эксперт назвал самые популярные виды мошенничества в интернете

08:00
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов заявил Москве 24, что за последние несколько лет в РФ выросли объемы скама – сообщений, в которых мошенники обычно обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции.
В России 30 сентября отмечается День интернета. Празднование инициировали в 1998 году, тогда насчитали один миллион пользователей в российском сегменте интернета. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, по итогам 2020 года аудитория Рунета превысила 95 миллионов человек.
По словам специалиста, во втором квартале 2021 года эксперты зафиксировали всплеск мошеннической активности, связанной с рассылкой скам-писем.
"Только за первые шесть месяцев 2021 года мы предотвратили более 36 миллионов попыток перехода российских пользователей на различные фишинговые сайты, из них почти треть – скамерские", – сказал Галов.
Причем злоумышленники используют в своих схемах не только рассылки в почте или социальных сетях, но и другие платформы, добавил эксперт. Этим летом специалисты по кибербезопасности обнаружили в популярном магазине приложений несколько скамерских программ, эксплуатирующих тему социальных выплат, говорит Галов. Эти приложения уже удалось удалить из магазина.
Эксперт добавил, что, помимо разводов в Сети, еще одной масштабной угрозой остаются телефонные аферисты. По его данным, в первом полугодии 2021 года доля звонков с подозрением на мошенничество выросла почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперт порекомендовал не переходить по сомнительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах и СМС.
Ранее стало известно, что Сбер разработал платформу, которая будет предупреждать абонентов о телефонном мошенничестве прямо во время звонка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: