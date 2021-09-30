Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

08:00

Главная / Новости /

Эксперт назвал самые популярные виды мошенничества в интернете

Не фишингом единым: названы самые популярные виды мошенничества в Сети
технологии эксклюзив

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов заявил Москве 24, что за последние несколько лет в РФ выросли объемы скама – сообщений, в которых мошенники обычно обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции.

В России 30 сентября отмечается День интернета. Празднование инициировали в 1998 году, тогда насчитали один миллион пользователей в российском сегменте интернета. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, по итогам 2020 года аудитория Рунета превысила 95 миллионов человек.

Чаще всего пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение – социальную выплату, деньги за прохождение опроса или другой легкий заработок. Но чтобы его получить, просят оплатить комиссию, обычно небольшую, в районе 200–300 рублей. В итоге "комиссия" достается злоумышленникам, а жертва не получает ничего.
Дмитрий Галов
эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского"

По словам специалиста, во втором квартале 2021 года эксперты зафиксировали всплеск мошеннической активности, связанной с рассылкой скам-писем.

"Только за первые шесть месяцев 2021 года мы предотвратили более 36 миллионов попыток перехода российских пользователей на различные фишинговые сайты, из них почти треть – скамерские", – сказал Галов.

Причем злоумышленники используют в своих схемах не только рассылки в почте или социальных сетях, но и другие платформы, добавил эксперт. Этим летом специалисты по кибербезопасности обнаружили в популярном магазине приложений несколько скамерских программ, эксплуатирующих тему социальных выплат, говорит Галов. Эти приложения уже удалось удалить из магазина.

Эксперт добавил, что, помимо разводов в Сети, еще одной масштабной угрозой остаются телефонные аферисты. По его данным, в первом полугодии 2021 года доля звонков с подозрением на мошенничество выросла почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперт порекомендовал не переходить по сомнительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах и СМС.

Ранее стало известно, что Сбер разработал платформу, которая будет предупреждать абонентов о телефонном мошенничестве прямо во время звонка.

Читайте также

Носатов Иван

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать