Эксперт назвал самые популярные виды мошенничества в интернете

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Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов заявил Москве 24, что за последние несколько лет в РФ выросли объемы скама – сообщений, в которых мошенники обычно обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции.

В России 30 сентября отмечается День интернета. Празднование инициировали в 1998 году, тогда насчитали один миллион пользователей в российском сегменте интернета. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, по итогам 2020 года аудитория Рунета превысила 95 миллионов человек.





Дмитрий Галов эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Чаще всего пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение – социальную выплату, деньги за прохождение опроса или другой легкий заработок. Но чтобы его получить, просят оплатить комиссию, обычно небольшую, в районе 200–300 рублей. В итоге "комиссия" достается злоумышленникам, а жертва не получает ничего.

По словам специалиста, во втором квартале 2021 года эксперты зафиксировали всплеск мошеннической активности, связанной с рассылкой скам-писем.

"Только за первые шесть месяцев 2021 года мы предотвратили более 36 миллионов попыток перехода российских пользователей на различные фишинговые сайты, из них почти треть – скамерские", – сказал Галов.

Причем злоумышленники используют в своих схемах не только рассылки в почте или социальных сетях, но и другие платформы, добавил эксперт. Этим летом специалисты по кибербезопасности обнаружили в популярном магазине приложений несколько скамерских программ, эксплуатирующих тему социальных выплат, говорит Галов. Эти приложения уже удалось удалить из магазина.

Эксперт добавил, что, помимо разводов в Сети, еще одной масштабной угрозой остаются телефонные аферисты. По его данным, в первом полугодии 2021 года доля звонков с подозрением на мошенничество выросла почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперт порекомендовал не переходить по сомнительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах и СМС.

Ранее стало известно, что Сбер разработал платформу, которая будет предупреждать абонентов о телефонном мошенничестве прямо во время звонка.