Эксперты предупредили об опасности использования торрентов

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Фото: depositphotos/REDPIXEL
Эксперты предупредили об опасности скачивания файлов через торрент-трекеры, сообщает газета "Известия".
Как рассказал директор по продуктовой стратегии группы Т1 Сергей Иванов, скачиваемые пиратские файлы могут содержать в себе вредоносный код, причем в последнее время риски, связанные с интеграцией в коммерческий софт вредоносного кода, на практике стали превышать 90%.
Иванов отметил, что торренты все чаще используют начинающие хакеры как канал распространения своих разработок. Особенности установки пиратских программ, зачастую сопровождающаяся изменениями в системных файлах, что позволяет преступникам получить доступ к операционной системе и важной информации.
В центре информационной безопасности "Инфосистемы Джет" рассказали, что даже при отсутствии вредоносного софта пользователь рискует при использовании пиратских программ. Уточняется, что в этом случае ему не будут приходить обновления безопасности от производителя и не будет осуществляться техподдержка.
Старший консультант компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева сообщила, что вредоносный код может собирать данные с устройства, например, логины и пароли от социальных сетей. Также он может зашифровывать данные на устройстве или блокировать для пользователя возможности пользоваться устройством, чтобы потребовать деньги для разблокировки.
Пользователям посоветовали скачивать файлы только с проверенных сайтов производителей и авторов. Если файл все-таки был скачан через торрент-трекер, нужно проверить его антивирусными программами.
Ранее россиянам рассказали о новых уловках кибермошенников. По словам руководителя отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, теперь злоумышленники берут за основу криптовалюту. Также мошенники научились маскировать рассылки под информационную повестку.
При этом Вураско заявил, что универсального средства защиты от мошенников нет. Он порекомендовал никому не доверять и перепроверять всю информацию.
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