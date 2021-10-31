В вагоне столичного метро обнаружен ребенок, оставленный родителями

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением в вагоне поезда на станции метро "Курская" коляску с маленьким ребенком без сопровождения родителей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. По предварительной информации, ребенок обнаружен 31 октября примерно в 15:40 в вагоне электропоезда на станции метро "Курская", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство оценит исполнение требований закона о несовершеннолетних, а также действия родителей по исполнению ими их обязанностей по отношению к малышу.

Ранее прокуратура Москвы поставила на контроль ход проверки по факту наезда курьера на коляску с ребенком на юге столицы. Курьер передвигался на велосипеде и наехал на женщину с коляской. В результате ребенок 2019 года рождения был госпитализирован для обследования.