Прокуратура взяла на контроль дело о наезде курьера на коляску с ребенком в Москве

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход проверки по факту наезда курьера на коляску с ребенком на юге столицы, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел утром 23 сентября на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой. Курьер передвигался на велосипеде и наехал на женщину с коляской. В результате ребенок 2019 года рождения был госпитализирован для обследования.

Курьер работал в компании "Яндекс. Еда". Там сообщили, что отстранили его от работы на время расследования инцидента.

"Оперативно нашли курьера-партнера и связались с курьерской службой, с которой он сотрудничает. Курьеру сейчас ограничен доступ к заказам сервиса, мы вместе разбираемся в ситуации", – сказали в компании.

Проверку организовали и в Следственном комитете РФ для выяснения всех обстоятельств случившегося.

