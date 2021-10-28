СК начал проверку по факту падения ограждения на коляску с ребенком в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратора Москвы"

Следователи организовали проверку по факту падения ограждения строительной площадки на коляску с ребенком на северо-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 28 октября женщина с двумя девочками и 11-месячным ребенком находилась на прогулке. Вблизи дома по улице Молодцова из-за сильного ветра на коляску упало ограждение строительной площадки. Мать и двое детей не пострадали, младенца госпитализировали для полного обследования.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – сказала Иванова.

Она добавила, что по результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение. Проверку также организовала столичная прокуратура.

Ранее прокуратура Москвы поставила на контроль ход проверки по факту наезда курьера на коляску с ребенком на юге столицы. Курьер передвигался на велосипеде и наехал на женщину с коляской. В результате ребенок 2019 года рождения был госпитализирован для обследования.

