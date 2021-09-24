Мать ребенка, сбитого курьером в Москве, рассказала о его поведении после ЧП

На юге Москвы 23 сентября курьер службы доставки врезался в женщину с коляской. Маленького ребенка, который находился внутри, госпитализировали, а доставщика отстранили от работы. Авария попала на запись видеорегистратора и широко разошлась по Сети. Рассказываем подробности происшествия, а также разбираемся, как предотвратить повторение подобных случаев.
Налетел на коляску
Утром 23 сентября курьер на велосипеде на полном ходу врезался в женщину с коляской. Все произошло на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой на юге Москвы. От удара коляска с ребенком перевернулась.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка СКР, маленького мальчика с ссадинами доставили в городскую больницу для диагностики. По данным СМИ, ребенок получил травму губы. По факту происшествия следователи организовали проверку. В свою очередь, прокуратура Москвы также взяла ситуацию на контроль.
В первые секунды после столкновения мать пострадавшего ребенка Татьяна Загваздина накинулась с ударами на курьера. Затем она принялась переворачивать коляску. В беседе с телеканалом Москва 24 женщина заявила, что велосипедист якобы переживал только за заказ, который доставлял.
Курьером оказался доставщик "Яндекс.Еды". В компании сообщили, что отстранили его от работы на время расследования происшествия. "Оперативно нашли курьера-партнера и связались с курьерской службой, с которой он сотрудничает. Курьеру сейчас ограничен доступ к заказам сервиса, мы вместе разбираемся в ситуации", – уточнили в пресс-службе "Яндекса".
Мать ребенка, которого сбил велокурьер в Москве, рассказала подробности происшествия
Как сократить число ДТП?
Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в беседе с Москвой 24 прокомментировал столкновение доставщика еды на велосипеде с коляской. По его словам, некоторые "курьеры служб доставки мало волнуются о безопасности окружающих, им важнее привезти условную пиццу в срок еще горячей".
По мнению Гринина, для безопасности пешеходов и самих владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо обустроить отдельные полосы для последних.
Ранее в МВД подсчитали, что с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в таких авариях погибли 2 человека и были ранены 119.