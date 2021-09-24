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Происшествия

16:30

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Мать ребенка, сбитого курьером в Москве, рассказала о его поведении после ЧП

"Три раза пытался убежать". Подробности ЧП с наездом курьера на коляску
происшествия

На юге Москвы 23 сентября курьер службы доставки врезался в женщину с коляской. Маленького ребенка, который находился внутри, госпитализировали, а доставщика отстранили от работы. Авария попала на запись видеорегистратора и широко разошлась по Сети. Рассказываем подробности происшествия, а также разбираемся, как предотвратить повторение подобных случаев.

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Налетел на коляску

Утром 23 сентября курьер на велосипеде на полном ходу врезался в женщину с коляской. Все произошло на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой на юге Москвы. От удара коляска с ребенком перевернулась.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка СКР, маленького мальчика с ссадинами доставили в городскую больницу для диагностики. По данным СМИ, ребенок получил травму губы. По факту происшествия следователи организовали проверку. В свою очередь, прокуратура Москвы также взяла ситуацию на контроль.

В первые секунды после столкновения мать пострадавшего ребенка Татьяна Загваздина накинулась с ударами на курьера. Затем она принялась переворачивать коляску. В беседе с телеканалом Москва 24 женщина заявила, что велосипедист якобы переживал только за заказ, который доставлял.

У меня был шок. Я, конечно, напала на курьера, его несколько раз ударила зонтиком. Потом он три раза пытался убежать, я его за руку держала, хорошо, прохожие помогали. После того как в третий раз он уже сел на велосипед, я взяла телефон, сфотографировала его.
Татьяна Загваздина
мать пострадавшего ребенка

Курьером оказался доставщик "Яндекс.Еды". В компании сообщили, что отстранили его от работы на время расследования происшествия. "Оперативно нашли курьера-партнера и связались с курьерской службой, с которой он сотрудничает. Курьеру сейчас ограничен доступ к заказам сервиса, мы вместе разбираемся в ситуации", – уточнили в пресс-службе "Яндекса".

Мать ребенка, которого сбил велокурьер в Москве, рассказала подробности происшествия

Как сократить число ДТП?

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в беседе с Москвой 24 прокомментировал столкновение доставщика еды на велосипеде с коляской. По его словам, некоторые "курьеры служб доставки мало волнуются о безопасности окружающих, им важнее привезти условную пиццу в срок еще горячей".

ДТП с велосипедами в Москве не редкость. Только с начала сентября в авариях в столице пострадали 26 велосипедистов, рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД. При этом самое частое их нарушение – это проезд по зебре на велосипеде.

По мнению Гринина, для безопасности пешеходов и самих владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо обустроить отдельные полосы для последних.

В то же время уже сейчас владельцам СИМ имеет смысл обратить внимание на выделенные полосы для общественного транспорта. Правила дорожного движения не запрещают им двигаться по выделенкам. При этом за счет сниженного транспортного потока здесь безопаснее.
Сергей Гринин
председатель общественной организации "Гражданская безопасность"

Ранее в МВД подсчитали, что с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в таких авариях погибли 2 человека и были ранены 119.

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