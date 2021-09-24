Мать ребенка, которого сбил велокурьер в Москве, рассказала подробности происшествия

Курьер, который на велосипеде сбил женщину с коляской в Москве, несколько раз пытался уехать с места происшествия. Об этом рассказала Татьяна Загваздина, мама ребенка.

По ее словам, после инцидента мужчина переживал только за заказ, который он должен доставить.

"У меня был шок. Я, конечно, напала на курьера, его несколько раз ударила зонтиком. Потом он три раза пытался убежать, я его за руку держала, хорошо, прохожие помогали. После того как в третий раз он уже сел на велосипед, я взяла телефон, сфотографировала его", – сказала Татьяна.

ЧП произошло на перекрестке Ясеневой и Елецкой улиц накануне. Молодой человек на полной скорости врезался в маму с годовалым ребенком. От удара коляска перевернулась.

После этого малыша забрали в больницу. В данный момент он находится дома. У ребенка ссадины на губе и на лбу.

Курьера отстранили от работы, с ним работает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.