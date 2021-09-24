Количество пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 47

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Количество пострадавших при стрельбе в пермском университете возросло до 47 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу краевого Минздрава Анастасию Крутень.

"Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. На сегодняшний день 47. 12 человек находятся в стационаре. Вчера один пациент был выписан в удовлетворительном состоянии", – сказала Крутень.

Трагедия в пермском вузе случилась 20 сентября. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находились около трех тысяч студентов.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. В настоящее время стрелок находится в больнице.

