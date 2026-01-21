Фрагменты тела найдены на месте завалов после атаки ВСУ на Адыгею

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Фрагменты человеческого тела обнаружены при разборе завалов в Адыгее на месте удара вражеского БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава республики Мурат Кумпилов.

"Для установления их принадлежности, а также количества погибших, назначены специальные генетические экспертизы", – указал губернатор.

Атака дрона на жилой дом в ауле Новая Адыгея произошла в ночь на 21 января. После этого в здании возник пожар. Также на парковке возле дома полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения.

Из-за произошедшего был введен режим ЧС районного уровня. Всего в результате атаки пострадали как минимум 13 человек, 9 из них госпитализированы.

