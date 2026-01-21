Фото: телеграм-канал "Мурат Кумпилов"

Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до 13 человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что 9 человек госпитализированы. Двое находятся в реанимации, однако их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на особом контроле.

Кумпилов рассказал, что осмотрел дом, получивший повреждения в результате атаки, после чего он проведет выездное совещание, в котором примут участие представители силовых структур, члены кабмина республики, администрации Тахтамукайского района и руководители ресурсоснабжающих организаций.

В ходе совещания планируется обсудить ход восстановительных и обеспечительных работ, а также вопросы безопасности и дальнейшие действия всех служб.

"Все решения принимаются оперативно, ситуация находится под полным контролем", – подчеркнул глава республики.

Кумпилов также планирует посетить пункт временного размещения, в котором сейчас находятся 27 человек, включая ребенка. Чиновник пообщается с людьми, уточнит условия размещения и обеспечения необходимой помощью.

Атака дрона на жилой дом в Адыгее произошла в ночь на среду, 21 января. После этого в здании возник пожар. Также на парковке возле дома полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения. Введен режим ЧС районного уровня.

