Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 10:52

Происшествия

Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до 13

Фото: телеграм-канал "Мурат Кумпилов"

Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до 13 человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что 9 человек госпитализированы. Двое находятся в реанимации, однако их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на особом контроле.

Кумпилов рассказал, что осмотрел дом, получивший повреждения в результате атаки, после чего он проведет выездное совещание, в котором примут участие представители силовых структур, члены кабмина республики, администрации Тахтамукайского района и руководители ресурсоснабжающих организаций.

В ходе совещания планируется обсудить ход восстановительных и обеспечительных работ, а также вопросы безопасности и дальнейшие действия всех служб.

"Все решения принимаются оперативно, ситуация находится под полным контролем", – подчеркнул глава республики.

Кумпилов также планирует посетить пункт временного размещения, в котором сейчас находятся 27 человек, включая ребенка. Чиновник пообщается с людьми, уточнит условия размещения и обеспечения необходимой помощью.

Атака дрона на жилой дом в Адыгее произошла в ночь на среду, 21 января. После этого в здании возник пожар. Также на парковке возле дома полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения. Введен режим ЧС районного уровня.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика