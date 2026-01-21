Режим ЧС районного уровня введен в Адыгее после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Режим ЧС районного уровня введен в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА на жилой многоэтажный дом. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств.

"С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности", – подчеркнул Кумпилов.

Атака дрона на жилой дом в Адыгее произошла в ночь на среду, 21 января. После этого в здании возник пожар.

Согласно последней информации, в результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе 2 детей. При этом глава Тахтамукайского района Аскер Савв уточнил, что тяжелораненых среди них нет.

Также на парковке возле дома полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения.