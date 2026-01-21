21 января, 04:58Происшествия
Режим ЧС районного уровня введен в Адыгее после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал Baza
Режим ЧС районного уровня введен в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА на жилой многоэтажный дом. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств.
"С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности", – подчеркнул Кумпилов.
Атака дрона на жилой дом в Адыгее произошла в ночь на среду, 21 января. После этого в здании возник пожар.
Согласно последней информации, в результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе 2 детей. При этом глава Тахтамукайского района Аскер Савв уточнил, что тяжелораненых среди них нет.
Также на парковке возле дома полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения.