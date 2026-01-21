Жильцов многоэтажного дома в Краснодарском крае эвакуируют после падения обломков БПЛА

Фото: depositphotos/kaiskynet@gmail.com

Обломки украинского БПЛА, в том числе боевая часть, упали возле многоэтажного жилого дома в поселке Афипском Краснодарского Края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

В связи с этим спасатели приступили к эвакуации жильцов для проведения разминирования.

Губернатор добавил, что территория вокруг места ЧП оцеплена. Также там работают оперативные службы.

Ранее пожар возник в многоквартирном доме Тахтамукайского района Адыгеи в результате атаки украинского дрона. Пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Кроме того, на парковке возле дома сгорели 15 автомобилей, еще 25 получили повреждения.

Кроме того, обломки сбитого беспилотника упали на территории Афипского НПЗ на Кубани. В результате на территории объекта возник пожар. Его оперативно ликвидировали, повреждений инфраструктуры нет.