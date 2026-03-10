Форма поиска по сайту

10 марта, 11:49

Происшествия

В столичной школе № 853 отравились 13 учеников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичной школе № 853 на боли в животе и симптомы отравления после завтрака пожаловались 13 учеников. Об этом заявил директор образовательного учреждения Анатолий Ващилин.

По его словам, на ситуацию среагировали оперативно. На место были вызваны бригады скорой медицинской помощи, детей осмотрели врачи. Также в школу приглашены специалисты Роспотребнадзора.

В настоящее время в школе проводится проверка организации питания. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась на завтрак, снята с реализации. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры.

"От лица школы приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Для нас безусловным приоритетом остаются безопасность и здоровье наших учеников", – подчеркнул Ващилин.

Ранее в Челябинске несколько детей получили кишечную инфекцию после того, как поели шаурму из заведения общепита. По факту случившегося была организована проверка. Мама одного из пострадавших школьников рассказала, что у ее сына начались понос и рвота, а на следующий день его увезли на скорой.

В результате деятельность индивидуального предпринимателя была временно приостановлена.

