10 марта, 11:33

Общество
Дизайнер Боровская: отсутствие четкого плана мешает самостоятельно обустроить жилье

Дизайнер рассказала об ошибках при самостоятельном обустройстве жилья

Фото: depositphotos/photographee.eu

Непродуманное зонирование, неправильные материалы и ошибки в декоре при самостоятельном оформлении интерьера могут сделать жилье некомфортным и неуютным, рассказала в интервью радио Sputnik дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская.

По ее словам, часто люди приступают к ремонту без четкого плана. Отсутствие единой концепции приводит к беспорядочности в интерьере.

"Пространство либо излишне раздроблено, либо, наоборот, отсутствует логичное разделение на функциональные зоны; частая ошибка – расстановка мебели строго по периметру комнаты", – пояснила дизайнер.

Она отметила, что ошибки в выборе отделочных материалов и плохой их расчет могут привести к дополнительным расходам. Например, рифленый керамогранит сложнее мыть, а при покупке плитки нужно учитывать подрезку.

Как подчеркнула Боровская, при самостоятельном продумывании плана помещения нужно помнить об инженерных коммуникациях и обеспечивать к ним доступ.

"Например, "зашивание" труб без ревизионных люков или монтаж мебели без закладных – это чревато проблемами при ремонте", – указала дизайнер.

Эксперт также указала, что важно сделать достаточное количество розеток, чтобы потом не прибегать к удлинителям. Кроме того, нехватка или неудачное расположение источников света делает жилье некомфортным.

По мнению Боровской, переизбыток деталей в декоре создает визуальный шум, а отсутствие акцентов делает жилье неуютным.

"Неумелое сочетание оттенков, перебор с контрастами или монохромом, игнорирование влияния цвета на восприятие пространства также делает пространство некомфортным", – добавила дизайнер.

Гармонию интерьера также нарушает неправильный подбор мебели, считает эксперт. По ее мнению, расположенные в помещении предметы должны соответствовать его габаритам: крупные в просторной квартире, мелкие – в маленькой.

Ранее стало известно, что Минстрой совместно с Росстандартом и строительными компаниями разработал новый ГОСТ для отделочных работ в первичном жилье. Единый стандарт должен защитить граждан от некачественной отделки, а девелоперов – от необоснованных придирок со стороны покупателя.

Новый ГОСТ для отделочных работ в первичном жилье введен в России

