График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 09:45

Экономика

Спрос на новостройки в Москве упал вдвое из-за новых правил семейной ипотеки

Спрос на новостройки в Москве упал вдвое из-за новых правил семейной ипотеки

Москвичи не могут получить заказы из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Жилье возле будущих станций Рублево-Архангельской линии метро подорожало на 38%

Акцизы на сладкие напитки начнут расти в России

"Деньги 24": цена нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель

"Деньги 24": в Центробанке РФ обеспокоились слабым интересом молодежи к ПДС

"Деньги 24": столичные застройщики стали чаще предоставлять скидки

"Деньги 24": эксперт рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на россиян

Центробанк России спрогнозировал рост средств, привлеченных в ПДС

Стоимость углеводородов выросла на мировых рынках

В Москве резко сократился спрос на квартиры в новостройках. В феврале число желающих взять ипотеку на первичное жилье уменьшилось вдвое по сравнению с январем. Главная причина – новые правила семейной ипотеки: с 1 февраля семья может оформить только один льготный кредит, а супруги обязаны быть созаемщиками.

При этом цены на жилье продолжают расти. В феврале новостройки подорожали в среднем на 5,5%, а вторичное жилье – почти на 3%. Однако на "вторичке" заметен прирост продаж: покупатели уходят туда, где квадратный метр на четверть дешевле – 464 тысячи рублей против 582 тысяч в новостройках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиканедвижимостьгородвидеоМаксим ШаманинИван Пашков

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика