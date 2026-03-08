Спрос на новостройки в Москве упал вдвое из-за новых правил семейной ипотеки

В Москве резко сократился спрос на квартиры в новостройках. В феврале число желающих взять ипотеку на первичное жилье уменьшилось вдвое по сравнению с январем. Главная причина – новые правила семейной ипотеки: с 1 февраля семья может оформить только один льготный кредит, а супруги обязаны быть созаемщиками.

При этом цены на жилье продолжают расти. В феврале новостройки подорожали в среднем на 5,5%, а вторичное жилье – почти на 3%. Однако на "вторичке" заметен прирост продаж: покупатели уходят туда, где квадратный метр на четверть дешевле – 464 тысячи рублей против 582 тысяч в новостройках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.