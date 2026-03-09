Небольшие осадки и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 9 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 9 марта, составит от 2 до 4 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от плюс 1 до плюс 6 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-восточный, западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил, что снегопад в Москве начнется в ночь на понедельник, 9 марта, и закончится только днем. При этом с наступлением светлого времени суток непогода ослабнет.

Кроме того, по данным специалиста, вечером 9 марта начнут падать показания барометров. Они составят 751 миллиметр ртутного столба.